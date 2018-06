CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La cosiddetta legge sulla privacy è come quei capolavori letterari di cui tutti conoscono il titolo pur non avendoli mai letti. In Italia il termine inglese è diventato parte del linguaggio comune dal 2004 con l'entrata in vigore del Codice per la protezione dei dati personali e ha reso di immediata intuizione per chiunque lo scopo della disciplina: la tutela del diritto alla riservatezza. A parte pochi professionisti addetti ai lavori, si può però seriamente dubitare che la maggior parte di chi quotidianamente si trova a dover dare...