IL LITORALEVENEZIA Boom di presenze sulla spiaggia di Jesolo. E' l'effetto della giornata praticamente estiva che ha riversato sul litorale migliaia di turisti. Tantissimi i pendolari provenienti da tutta la regione, ma per una notte non sono mancati nemmeno gli ospiti stranieri, compresi i primi turisti stranieri. Novanta gli hotel aperti per il weekend. Il clou delle presenze si è registrato ieri. Fin dalla mattina il traffico in entrata...