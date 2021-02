LA CORRISPONDENZA

Caro Piovene, finalmente le posso comunicare di essere stato assunto a La Stampa... Sono molto contento perché questo cambiamento coincide con la fine del romanzo: ho firmato il contratto con Longanesi ed ora sto consegnando a Parise... Ora, caro Piovene, voglio dirle grazie nel modo più franco, più vero, la vita in questi ultimi 13 anni non è stata clemente con me... Credo che il modo migliore di manifestare la mia gratitudine sarà quello di non tradire mai la stima e la fiducia che lei ha riposto in me.

Sono toccanti le parole che Bettiza dedica a Piovene. Emerge un mondo che dal privato arriva a toccare l'universale. Parole preziose conservate alla Bertoliana, biblioteca di Vicenza che da 25 anni raccoglie i documenti degli intellettuali vicentini del 900 con l'intento di conservare la memoria della cultura letteraria novecentesca della città e del suo territorio. Proprio di recente la Bertoliana ha dedicato un evento a Bettiza, esule dalmata nato nel 1927 che si rifugiò in Italia dopo la seconda guerra mondiale (le vicende sono narrate dall'autore in Esilio edito da Mondadori e Premio Campiello nel 1996), al quale hanno partecipato la figlia Michela, Elio Varutti vice presidente Anvgd - l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - e Mattea Gazzola, direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.

L'UNIONE

Enzo Bettiza arrivato in Italia su un peschereccio pugliese di fortuna, pericolosamente sovraccaricato di ebrei ungheresi, slovacchi, polacchi, romeni, fuggiti dall'Est (dalle parole dello stesso autore), fuggì da un campo profughi in Puglia e a Roma si iscrisse all'Accademia di belle arti con l'intenzione di diventare pittore, vivendo di piccoli lavori senza però trovare la sua strada. Una strada che invece sembra emergere con preponderanza grazie alla sua amicizia con Guido Piovene, uno dei più raffinati scrittori e giornalisti del Novecento, legato a Bettiza da affetto, stima e complicità lavorativa.

Questo legame trova testimonianza proprio nelle carte conservate negli archivi della Biblioteca Bertoliana, depositate in biblioteca nel 1993 da Claudia Piovene Cevese, in cui è presente un ricco fascicolo di lettere indirizzate a Piovene, scritte dal 1954 al 1962 da Bettiza, in cui emerge il profilo sincero e intimo del giornalista. Un'amicizia duratura nata in occasione di un convegno storico, antesignano di molte manifestazioni che si sarebbero organizzate in futuro.

Correva il 1954 nella cittadina termale di San Pellegrino, fu il critico Giuseppe Ravegnani a organizzarlo coinvolgendo la casa editrice Mondadori. Romanzo e poesie di ieri e di oggi. Incontro di due generazioni: tra il 16 e il 19 luglio 1954 giunsero in val Brembana nove scrittori affermati, significativa rappresentanza della repubblica italiana delle lettere, con l'impegno di lanciare dieci autori esordienti. Emilio Cecchi presentava Giorgio Bassani, Giovanni Comisso portava Goffredo Parise, Giuseppe Ungaretti lanciava Andrea Zanzotto, Alba de Céspedes con Paride Rombi, Diego Valeri con Guido Lopez, Maria Bellonci con Luigi Incoronato e Dario Cecchi, Leonida Rèpaci proponeva Italo Calvino, Eugenio Montale invece Lucio Piccolo e Guido Piovene segnalava al mondo della letteratura Enzo Bettiza allora ventisettenne e che aveva appena pubblicato il romanzo La campagna elettorale per Mondadori.

IL NOBILE

Guido Piovene, nobile vicentino, laureato alla Statale di Milano in Filosofia, giornalista per il Corriere della sera, il Tempo, La stampa, inviato all'estero, critico, amico di Buzzati, Vergani, Montanelli, pubblicò i suoi primi racconti nel 1931, poi i romanzi Lettere di una novizia La gazzetta nera, Pietà contro pietà per Bompiani, orientandosi successivamente verso i reportage di Viaggio. Fu autore della più celebre guida letteraria del Bel Paese durante il boom economico, Viaggio in Italia (1957) nata dalla trasmissione radiofonica che condusse per la Rai, durante gli anni precedenti e in cui raccontò il paese percorrendolo da nord a sud, e ritornando alla narrativa nel '63 con il romanzo Le furie. Vinse il premio Strega nel 1970 con il romanzo Stelle fredde. Un intellettuale di respiro internazionale che scommise senza esitazioni sul giovane Bettiza, divenendo il suo mentore e protettore, indirizzandolo come denotano le lettere conservate dall'archivio, consigliandolo e in qualche modo favorendolo nell'assunzione alla Stampa di Benedetti nel '57, dove lavorò come corrispondente da Vienna e da Mosca fino al '64, anno in cui passò al Corriere della Sera, sempre occupandosi dei Paesi dell'Europa dell'Est. Nel '74 insieme a Piovene e a Montanelli e altri fuoriusciti dal Corriere fondò il Giornale. E la sezione culturale del Giornale guidata da Bettiza rimarrà fra le più incisive del tempo. In parallelo alla carriera giornalistica, rivelò sin dall'inizio la sua vena narrativa: dopo La campagna elettorale del 1953, i romanzi Il fantasma di Trieste nel 1958, L'ispettore nel 1964 fino ai più recenti La distrazione del 2013 e ai numerosi saggi tra cui L'ombra rossa.

LE TESTIMONIANZE

Come ci racconta Mattea Gazzola direttrice della Biblioteca Bertoliana il legame tra Piovene e Bettiza fu intenso e profondo «fondato su una complicità lavorativa determinata dal comune sentire, una simpatia e una stima reciproca, di sottofondo una formazione culturale molto simile: Piovene si rivedeva in Bettiza, nella sua nobiltà di valori».

Il Carteggio Piovene contiene anche numerosi manoscritti e fotografie ed è uno degli archivi più ricchi dedicati agli scrittori. Chiara Visentin, presidente della fondazione Bertoliana, parlando dell'omaggio a Bettiza e dell'archivio racconta: «È estremamente interessante scoprire le interazioni che attraverso i nostri archivi si riescono ad avere, interazioni con tutto il mondo della cultura e del sociale. Siamo riusciti a trovare all'interno del corpus documentario corrispondenze molto significative: gli scrittori vicentini hanno avuto a che fare con l'enclave italiana e europea dando a Vicenza un respiro nazionale e internazionale. Bettiza diventa quindi un'ulteriore scoperta attraverso la corrispondenza avuta con Piovene».

Ne sono esempi i carteggi di Antonio Barolini che sebbene poco conosciuto ha avuto un rapporto fortissimo con il mondo culturale italiano, e tutto l'archivio di Neri Pozza sia come autore che editore o quelli di Luigi Meneghello e Mario Rigoni Stern. Lettere, bozze manoscritte, appunti, foto. Parti di umanità e di mondo, intere vite che emergono tra le righe e che grazie alla Bertoliana sono accessibili a tutti.

Massimiliano Nuzzolo

