MARGHERA Sono stati traditi dall'amore per Venezia, la città che Concetta Bilardi, moglie di Carlo Cavaleri, non aveva mai visto nonostante avesse vissuto per anni a Marghera. La coppia, 51 anni lui e 48 lei, tornava da una giornata di vacanza ed era diretta a Milano, dov'era attesa dal figlio Francesco, 22 anni, quando è avvenuto lo schianto lungo la Romea. Originario di Gela, in Sicilia, la vittima che viaggiava a bordo di un'Alfa Romeo...