IL LIBRO

The show must go on. Lo spettacolo non si ferma, soprattutto se si chiama calcio, nemmeno in tempo di guerra. Forse si ferma, come sta accadendo adesso, in tempo di virus. Ma quelli, di cui narra Renato Tavella, sono anni lontani, epoca fascista, retorica e nazionalismo, che esaltavano le vittorie mondiali dell'Italia di Pozzo nel 1934 e nel 1938 e alle Olimpiadi del 1936 a Berlino, in casa di Adolf Hitler, che già sognava la supremazia ariana e preparava il suo folle piano egemonico e intanto non stringeva la mano a Jesse Owens. Una storia, ormai avvolta dal mito, che spesso copre anche pagine meno splendenti, quella che Tavella, scrittore torinese specializzato nelle ricostruzione del calcio d'antan torna a far luccicare nel libro Sfida per la vittoria. La straordinaria storia del calcio italiano durante la guerra e il fascismo edito da Newton Compton.

DIECI ANNI TRISTI

Uno spazio temporale di circa dieci anni - da 1938 al 1949 - durante il quale si è consumata la tragedia della Guerra Mondiale. E non a caso la narrazione parte dal 1938, anno fausto per il nostro calcio che bissava il titolo mondiale, ma tragico per l'umanità. Mussolini, con la stessa mano, si congratulava con Piola e Meazza, e poi firmava le ignobili leggi discriminatorie contro gli ebrei. Il mondo del calcio è stato pesantemente toccato, ma non travolto dal ciclone della guerra e dalle violenze connesse. Il campionato italiano è stato uno dei pochissimi a proseguire sotto le bombe, salvo rinunciare all'assegnazione dello scudetto dal 1943 al 45. La maggior parte dei campioni, che non erano trattati da nababbi come oggi, ma certamente guadagnavano molto più della media, vennero tenuti lontano dalle zone di combattimento.

SFUGGIRE ALLA GUERRA

Imboscati sarebbe il termine più calzante. Erano gli stessi dirigenti delle società a piazzarli al sicuro. Certificati medici compiacenti, fittizie assunzioni nelle fabbriche gestite dai presidenti, oppure caserme lontane dal fronte e larghe di manica nelle licenze. I primi ad avere le mani in pasta, nelle manovre di accaparramento dei migliori calciatori, erano proprio i gerarchi fascisti che cercavano di rinforzare le loro squadre. E le ombre sullo scudetto conquistato nel 1942 dalla Roma, ai danni del Venezia non si sono mai dissipate del tutto.

IL GRANDE VENEZIA

In quegli anni la squadra neroverde, vincitrice della Coppa Italia nel 1941, schierava nelle sue fila una delle coppie di mezzali più forti della storia del calcio italiano: Ezio Loik e Valentino Mazzola. Quest'ultimo faceva il marinaio a Venezia e si era presentato allo stadio per un provino. Non aveva nemmeno le scarpe e giocò con un paio di mezze ciabatte sbalordendo i tecnici veneziani. Cominciava così, per caso, la carriera di quello che sarebbe diventato il capitano del Grande Torino. Tavella, con il rigore del cronista ed il passo dello storico, intreccia vicende sportive a storie umane, in un affresco affascinante. E i nomi che si susseguono acquistano dimensioni diverse da quelle sportive. Scopriamo un Silvio Piola terrorizzato, perché a Vercelli c'era un sottufficiale tedesco che lo cercava con ostinazione.

SUPERGA

Il bomber temeva di venir arrestato, invece lo cercava Platzer, il portiere della nazionale austriaca a cui aveva segnato due gol: non voleva arrestarlo, ma abbracciarlo. Molto peggio andò ad Arpad Weisz, l'allenatore ungherese che vinse due scudetti con il Bologna: deportato con tutta la famiglia ad Auschwitz non fece più ritorno. Alla fine il conto dei morti tra i calciatori - al fronte, nei bombardamenti e in rappresaglie - fu elevato. Pagò con la vita anche chi, come Dino Fiorini, forte terzino del Bologna, aveva scelto il fascismo: ucciso in una rappresaglia partigiana. Anche la fine di Mussolini vede protagonista un calciatore, Michele Moretti, terzino-partigiano della Comense in serie B. Faceva parte del commando che bloccò Mussolini a Dongo e, secondo quanto lo stesso Moretti raccontava, fu proprio lui a sparare i colpi mortali contro il duce e Claretta Petacci. Il decennio non poteva avere epilogo più tragicamente simbolico: Superga. Una parola, una località che ancor oggi fa luccicare gli occhi a molti e la fine dell'intera squadra del Grande Torino.

Vittorio Pierobon

