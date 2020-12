LO STILISTA

Se n'è andato a Neuilly, a pochi chilometri da Parigi, nell'American Hospital dove era stato ricoverato non importa per quale malanno, Covid o altro: diciamo per i suoi 98 anni (che ovviamente di malanni ne comportano molti.... ). Forse è la cosa che gli è dispiaciuta di più: non aver chiuso gli occhi nella sua Parigi.

E lo dico perché di questo parlammo insieme in un giorno lontano, quando tra le frasi che si buttano là quando ci si è appena conosciuti, c'è stata una sua immagine di Parigi incantata, ammirata, amata: «più che francese (o italiano come sono - ero - per nascita) - mi aveva detto quasi confidandosi - io mi sento parigino. È qui che, quando avverrà, vorrò chiudere gli occhi».

Eravamo alla fine degli anni Sessanta: lui, Pierre Cardin già famoso come creatore di una moda dirompente, rivoluzionaria, bellissima e democratica, autore di quell'abito a bolle, il Bubble-Dress definito la grande invenzione e lanciato in tutto il mondo; io alle prime armi come giornalista di moda, per il giornale con il quale collaboro ancora oggi, Il Gazzettino, per il quale avevo iniziato le mie relazioni di moda da qualche anno.

PERCORSO PROFESSIONALE

Non fu l'inizio di un'amicizia perché avemmo poche occasioni di incontrarci personalmente, visto che lui, prima cacciato dalla Chambre Sindycale che organizzava gli eventi moda per aver portato la firma di uno dei membri della Camera nel mondo plebeo del pret-a-porter nei grandi magazzini con la cessione della sua collezione ai Magazzini Printemps di Parigi, poi rientrato nell'organizzazione, per poco, deciso a non presentare la collezioni nelle formule adottate collettivamente, sceglieva date e locations lontane, diverse: «Io non presento in quelle manifestazioni di gruppo, non per alterigia ma semplicemente perchè non voglio essere copiato».

TALENTO INTERNAZIONALE

Ormai era non solo uno dei massimi talenti riconosciuti per la moda nella quale aveva portato il ritmo incalzante della geometria , ma era il Paperon dei Paperoni, un miliardario che non ostentava ricchezza, solo progettava re-investimenti, iniziative, opere da incentivare. «Quello che guadagno lo dedico alla possibile realizzazione dei miei sogni che sono tra arte, spettacolo e umanità. Non posseggo macchina, quelle che conferiscono status, né yacht, né aerei personali : viaggio in voli di linea . Non ho vizi. Conosco quasi tutti i musei del mondo, amo l'arte, la musica, la moda. Dovrò trovare il tempo per leggere ...».

LE DONNE

Le donne? Dopo la delusione per la morte di Andrè Oliver (che gli fu socio, compagno, amico, consigliere ... e di più...) fin dall'inizio della sua fortuna, Pierre Cardin, l'uomo che in un primo tempo alle donne riservava solo l'attenzione per il guardaroba, scoprì il fascino femminile e si innamorò - ricambiatissimo - di unattrice famosa, Jeanne Moreau, donna bellissima, con la quale condivise cinque anni di vita insieme, conservando anche dopo l'addio amoroso un'amicizia che durò fino alla fine della vita di Jeanne. Non solo creatore di moda, (venne ricordato anche come l'autore del famoso abito nero dei Beatles a collo-guru), fu imprenditore, inventò marchi per mobili, oggetti d'arredo, biancheria, alimenti speciali, dolci, profumi. Divenne famoso anche per la sua villa Buble sulla Costa Azzurra, non lontana da quel castello appartenuto al Marchese de Sade che acquistò per farne un itinerario culturale nella letteratura del mistero. Con Cardin il mondo perde un artista a tutto tondo, inventore di una moda che per la prima volta ha portato la geometria ln passerella, tagli, vuoti sapienti, asimmetrie, il gioco delle bolle, il grande gioco dell'arte.

Pierre, ti ricordo così.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA