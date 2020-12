LA CONFERMA

VENEZIA La certezza è granitica: il punto nascite dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, il Civile, non lo toccherà nessuno. E non importa se nemmeno in quest'anno del tutto al di là dell'ordinario non siano state raggiunte le 500 nascite previste dalla normativa nazionale: la deroga per Venezia - che già ha permesso al Civile di vedere ancora fiocchi azzurri e rosa - verrà riconfermata.

A rimandare al mittente ogni sorta di dubbio o preoccupazione è lo stesso direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben. «Quest'anno il Civile ha registrato un -32 rispetto alle nascite dei dodici mesi precedenti - ha esordito il dg - Pur non facendo i 500 parti previsti posso confermare che non verrà toccato: è impossibile e impensabile gestire e spostare le persone dalle isole alla terraferma, è il punto nascite della città capoluogo e ha una specificità che va oltre. Anche il prossimo anno Venezia avrà il suo punto nascite in centro storico».

In un contesto di fortissimo calo della natalità a livello nazionale, il punto nascite di Venezia ha vissuto una sorta di controcanto collezionando 356 parti nel 2017, 345 nel 2018 e 373 nel 2019 mentre la previsione di chiusura del 2020 è di 340 parti, in un anno in cui tutto il Veneziano ha osservato una flessione nelle nascite.

C'è, però, un dato interessante nell'analisi di chi ha scelto il Civile per il primo respiro del proprio bambino: circa l'80% delle donne che nel 2019 hanno partorito al Santi Giovanni e Paolo sono residenti nell'area della Venezia insulare (cioè il centro storico di Venezia, le sue isole, Lido e Pellestrina). A queste donne si aggiungono un numero in crescita di mamme residenti a Mestre e di mamme residenti a Cavallino-Treporti, che scelgono di partorire al Civile, nelle sale del reparto di Ostetricia collocate al secondo piano del padiglione Jona.

Uno dei ruoli fondamentali nella crescita del Civile come punto nascite è la sinergia sempre maggiore con l'ospedale dell'Angelo di Mestre, la struttura di riferimento dell'Ulss Serenissima. Il punto nascite del Civile infatti non agisce da solo ma gli operatori di entrambi i punti hanno formazione comune, e così si garantisce a tutti - Venezia compresa - l'esperienza e la casistica superiore. Resta il fatto che nelle more di questa sinergia, i parti complessi vengono dirottati a Mestre in forza di una concreta e fattiva integrazione tra le Ginecologie dei due ospedali, garantita dall'utilizzo dell'elisuperficie.

L'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Civile guidata dal dottor Gianluca Cerri, è stata del tutto riattrezzata e può contare su nuove sale-parto e di nuove sale operatorie. Ci lavorani sei medici oltre al direttore Cerri, 12 infermieri (oltre alla coordinatrice), 8 ostetriche (oltre alla coordinatrice), a cui si aggiungono una decina di operatori sociosanitari.

Il reparto conta 21 stanze con bagno per un totale di 21 posti letto. I ricoveri e gli interventi chirurgici nel reparto Ostetricia e Ginecologia del Santi Giovanni e Paolo sono poco meno di mille ogni anno, con un costante aumento dell'attività.

Nicola Munaro

