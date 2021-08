Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISICAVALLINOTREPORTI Questa potrebbe essere l'ultima stagione di attività per il camping Portobello.Salito alla ribalta della cronaca in questi giorni per la tragica morte in seguito a una lite dell'ospite tedesco di 72 anni - rispetto alla quale la gestione non ha la benché minima responsabilità come chiarito fin da subito - la struttura è sotto la lente di ingrandimento dell'Agenzia del demanio perché sorge appunto su un'area di...