Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA COMMEDIAE finalmente al Lido si torna a ridere. E il bello è che si sono divertiti tutti: prima gli attori sul set, adesso il pubblico in sala. Merito di Competencia Oficial dei registi argentini Mariano Cohn e Gastón Duprat, in concorso a Venezia78, che per questo lavoro che racconta il dietro le quinte di un film hanno voluto tre grandi attori: Antonio Banderas, Penelope Cruz, Oscar Martinez. Un film sul film, visto che protagonista...