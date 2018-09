CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La collega Ines Marini è notoriamente brava ed efficiente, come spesso sono le donne anche se talvolta spiace ammetterlo. Da quando ha assunto l'incarico difficile e ingombrante di presidente della Corte, la collega Marini si è subito misurata con lo spettro della prescrizione. Nel penale in Corte sono moltissimi i processi che si estinguono per maturata prescrizione, e ovviamente il presidente o la presidente e i capi delle singole sezioni si danno da fare come possono per evitarla. Il sistema più sicuro sarebbe quello di fissare la data...