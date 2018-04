CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COLLANAAll'inizio c'era solo Agata, biondina di otto anni con il naso all'insù e lo sguardo spavaldo. Poi, dalla Cina, è arrivata la sorellina Allegra, due anni in meno, con gli occhi a mandorla e il visino giallo. E così Agata ha dovuto imparare a dividere affetti, spazi e giocattoli e, abbandonata la diffidenza iniziale, ha accolto la nuova arrivata trovando in lei una inseparabile compagna di giochi e di avventure. RIFLESSIONE SOCIALEIl tema dell'adozione e dell'inclusione viene raccontato nel primo di sei libri per bambini ideati,...