La collaborazione tra il perno della cultura veneziana e Edison è iniziata nel 2018, quando Edison ha voluto sostenere la 16° Biennale di Architettura, e ha dotato la Biennale di Venezia di uno smart audit, in grado di analizzare le risorse energetiche in modo ottimale, grazie all'internet of things, e di proporre interventi e soluzioni di miglioramento per le strutture a maggior intensità energetica e impatto della Mostra. In seguito allo smart audit, la collaborazione ha visto la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico alle Corderie dell'Arsenale, che riduce significativamente il consumo energetico dell'edificio con notevoli vantaggi sia in termini ambientali sia di risparmio economico.

Con la soluzione utilizzata per l'ammodernamento del nuovo sistema di illuminazione dell'edificio trecentesco, i consumi di energia elettrica sono stati ridotti di oltre il 70% e l'emissione in atmosfera di CO2 è scesa di 22 tonnellate all'anno. Il progetto illuminotecnico, realizzato da Edison, dentro e fuori le Corderie dell'Arsenale ha richiesto un percorso molto accorto. L'intervento, che preserva l'estetica industriale originaria della struttura, è stato svolto in punta dei piedi ed è stato preceduto da un rilievo illuminotecnico per avere un progetto preliminare su cui effettuare le decisioni.

Uno dei nodi era infatti anche l'impatto visivo, che in un edificio come le Corderie dell'Arsenale non è da ritenersi di secondo piano. Non a caso, i cablaggi sono stati effettuati con un progetto che prevede l'assenza di fili. Oltre a questo, è possibile gestire da remoto l'impianto, evitando così gli sprechi, grazie alla tecnologia wireless. Si stima che grazie a questa opzione, le ore di illuminazione passeranno da 1800 a 1300 all'anno. A favorire tutto questo è soprattutto il ruolo della tecnologia. Infatti, l'uso dei led permette di risparmiare, a parità di resa, 16 kW in totale installati rispetto ai 44 kW dell'impianto tradizionale preesistente. Inoltre, le 86 postazioni di illuminazione sono raggiungibili ad una ad una da un sistema di controllo ad hoc. Questo fa sì che sia possibile, quando necessario, poter agire direttamente sulla lampada in maniera precisa, eliminando i costi di manutenzione di un sistema cablato, ma anche fornendo l'opportunità di mettere a punto l'intensità di illuminazione che si ritiene più adatta al momento.

Così facendo, si ottiene un miglioramento del ciclo di vita tecnologico, aumentando la possibilità di utilizzo delle lampade. Allo stesso tempo, è possibile anche attivare il controllo da remoto, grazie alla programmazione. Da ultimo, da questi adattamenti derivano ulteriori benefici: è possibile monitorare costantemente lo stato di funzionamento e di utilizzo delle lampade stesse, migliorare la manutenzione dell'impianto e integrare il sistema con altri di monitoraggio e controllo. Per quanto riguarda il progetto, a livello estetico è stata garantita la medesima configurazione originaria della struttura, sia all'interno del palazzo trecentesco, che all'esterno.

