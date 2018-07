CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CLASSIFICA In attesa della guida del Gambero Rosso, arriva 50 Top Pizza 2018, che conferma come migliore pizzeria d'Italia Grani in Pepe di Franco Pepe a Caiazzo, Caserta, in una superclassifica dominata dalla napoletanità (7 nelle prime 11, e un mare nelle posizioni di rincalzo), dove però primo e secondo sono sì campani (Pepe, appunto, e i Masanielli di Caserta) ma non del capoluogo. E dove il Veneto fa la sua parte, con 3 insegne nelle prime 26. Prima di tutto piazzando al 4° posto assoluto I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio...