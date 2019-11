La civiltà di Aquileia arriva all'Ara Pacis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Nona tra le illustri città sarai chiamata, Aquileia, colonia italica che fronteggi i monti dell'Illiria, per le mura e per il porto famosissima». Così scriveva Ausonio nel I d.C. di quella città, nata appena due secoli prima, nel 181 a.C., concepita come avamposto della grande Roma ma subito tra le predilette di Augusto, crocevia di bellezza, culture, lingue, merci, popoli. Per festeggiare l'anniversario della sua fondazione, arriva nella capitale «Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l'Oriente», mostra fino all'1 dicembre al...