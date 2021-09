Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CITTÀ GLAMOURVENEZIA Venezia torna ad essere la capitale della moda e del cinema. Yves Saint-Laurent, Valentino e Dolce&Gabbana hanno scelto la città per presentare le collezioni di alta sartoria. I riflettori del mondo ora sono puntati sulla Mostra del Cinema con un parterre eccezionale tra divi, registi e produttori. Luci puntate anche sull'Arsenale che ospiterà il charity gala di amfAR a favore di The Foundation for Aids Research. Il...