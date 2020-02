Un ricco cartellone, con 51 appuntamenti distribuiti in 13 settimane, costituito da spettacoli, rappresentazioni, performance, incontri di approfondimento con esperti di danza ed artisti, mostre, ma anche percorsi guidati con il coinvolgimento del pubblico. Sono gli ingredienti che caratterizzeranno la terza edizione di Danza in Rete Festival Vicenza-Schio, in programma fino al 23 aprile.

La kermesse, promossa dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, si presenta come un evento consolidato nello scenario di danza contemporanea nazionale, in virtù delle molteplicità delle sue espressioni e grazie al riconoscimento del Ministero per i Beni e le attività culturali e il Turismo sin dalla prima edizione. Tra gli spettacoli diverse le prime ed esclusive nazionali in programma, una delle quali, Malandain Ballet Biarritz-Marie Antoinette, in calendario per due giorni consecutivi, sabato 4 e domenica 5 aprile, nella Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza, dove è stata presentata l'edizione 2020.

Numerose le sedi che ospiteranno spettacoli di danza: a Schio gli eventi sono previsti al Teatro Civico e al Teatro Astra, mentre nella città del Palladio, oltre al Teatro Comunale (tra le location interne anche il Ridotto e il foyer), altri appuntamenti si terranno all'Odeo del Teatro Olimpico, all'Astra, al Teatro Spazio Bixio, allo Spazio Ab23 ma anche alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, che il 22 aprile ospiteranno la prima nazionale (coprodotta dal festival) denominata Sara Sguotti-Space Oddity.

Nel mese di aprile previsti anche due appuntamenti all'aperto, in quella che viene denominata Danza urbana, capace di richiamare e incuriosire il pubblico poco esperto: sabato 4 in piazza dei Signori a Vicenza con Fabrizio Favale - Le Supplici in Argon (prima regionale) e domenica 19 in piazzetta Garibaldi a Schio con Spettatori Danzanti e Collettivo Jennifer Rosa che proporranno live Qui c'è ora.

Luca Pozza

