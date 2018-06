CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA KERMESSELa scuola è finita, si scappa all'aria aperta, mamma e papà si prodigano per trovare ai pargoli passatempi fuori delle mura domestiche. Eppure la moda formato mignon per la prossima primavera/estate che fa bella mostra di sé in questi giorni a Firenze, presso la Fortezza da Basso, durante l'edizione numero 87 di Pitti Immagine Bimbo, sembra ancora ben radicata in città. Almeno stando ai look più gettonati. La maggior parte delle collezioni guardano alle grandi metropoli, strizzano l'occhio agli States, sognando viaggi che sanno...