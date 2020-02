VENEZIA (f.cat.) L'Associazione Giovane Montagna, sezione di Venezia, per sabato 8 e domenica 9 febbraio ha organizzato un'escursione con le ciaspe dal Lago Superiore di Fusine fino al Rifugio Zacchi nelle Alpi Giulie Occidentali nella zona di Tarvisio, con tanto di ciaspolata notturna seguita da cena e pernottamento in rifugio. La domenica mattina inoltre si arriverà a toccare la Slovenia grazie ad un percorso per la Val Planica che porta al Rifugio Tamar. «Una gita molto apprezzata lo scorso anno», spiega il presidente Tita Piasentini. Oltre alla richiestissima gita notturna, molte sono le uscite in programma per l'anno. Il 23 febbraio un'altra ciaspolata nell'Altopiano di Asiago porterà fino al Monte Verena. Non mancheranno appuntamenti anche con le altre sezioni d'Italia, il 14 e 15 marzo infatti è previsto il Rally intersezionale scialpinistico e la gara con racchette da neve a Gressoney. In primavera invece sono previsti allenamenti di arrampicata in falesia, prima uscita sarà il 4 aprile ad Erto. Attesissimo il trekking storico e naturalistico in Tuscia dal 23 al 26 aprile che toccherà le città di Civita di Bagnoregio, Viterbo, Pitigliano e Sovana, compreso l'antico centro di Vulci, dove sarà possibile visitare il Parco e il Museo Archeologico. Tra le gite di richiamo estive la ferrata delle tre Tofane al Rifugio Giussani e la traversata di 5 giorni sul Gran Paradiso, mentre ad ottobre alcuni giorni saranno dedicati alla scoperta del Gigante dormiente nell'Alto Appennino Tosco Emiliano. Negli anni il numero degli iscritti si mantiene stabile sui 150. Cinque da inizio anno sono invece i nuovi soci. Per info e prenotazioni gite: 3383402268. Calendario completo su: www.giovanemontagnavenezia.it.

