Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La chiesa dei Santi Filippo e Giacomo degli Eremitani si presenta ancor oggi come una vera e propria storia della pittura murale del Trecento, essendo stata all'epoca la più affrescata in città. Nell'ambito della candidatura Padova Urbs picta, i suoi cicli pittorici documentano l'elaborazione dell'arte di Giotto da parte di Guariento di Arpo e Giusto de' Menabuoi, dagli anni trenta agli anni settanta del secolo XIV. In particolare sono...