CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAVenezia 75 , la Mostra con il più basso numero di politici e il più alto numero di attori e registi. E' la novità di quest'anno, un po' dettata dagli eventi di cronaca, un po' caratterizzata dal sempre più rinnovato interesse da parte delle case cinematografiche nei confronti del festival lagunare. Per un Capo dello Stato che annulla la sua partecipazione in segno di lutto per le vittime del crollo del viadotto di Genova, ecco che provvede Hollywood a gremire la Sala Grande.LA PASSERELLADunque, stasera si parte anche se a poche...