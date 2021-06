Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIAUna nicchia ombrosa, con il lago di Garda alle spalle e D'Annunzio di fronte: qui, da ieri, non riposa Roberto Gervaso. Non riposa perché gli uomini come lui non smettono di regalare saggezza e cultura, ironia e umanità, anche se non sono più tra noi: continuerà a farlo con i suoi libri, i suoi articoli, le sue interviste, i suoi aforismi che nessuno potrà cancellare. E con il ricordo di chi lo ha ammirato e gli ha voluto...