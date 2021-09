Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIARoberto Benigni incanta e commuove quando, dal palcoscenico della Sala Grande del Palazzo del cinema, stringendo tra le mani la statuetta del Leone d'oro alla carriera, dichiara il suo amore per la moglie Nicoletta Braschi: «Non posso neanche dedicarti questo premio perché è tuo, ti appartiene, abbiamo fatto tutto assieme. Quanti anni, trenta, quaranta? Io so che conosco solo una maniera per misurare il tempo: con te e senza di...