La cerimonia di apertura dell'anno in cui Padova terrà il testimone di Capitale europea del volontariato si terrà venerdì 7 febbraio alle ore 9 in Fiera a Padova, in un padiglione 8 strapieno di volontari da tutta Italia, studenti, giovani in servizio civile e in Erasmus e rappresentanti istituzionali. Una moltitudine colorata che accoglierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'interno di un evento pensato con un crescendo di storie, immagini e musica.

Le testimonianze di volontarie e volontari si alterneranno a momenti di spettacolo con Lella Costa, Lorenzo Baglioni, Luca Bassanese, Tiziana di Masi e Andrea Pennacchi, mentre l'inno d'Italia sarà affidato ad un connubio tra l'orchestra giovanile de I polli(ci)ni e il coro Tre Pini.

Terminata la cerimonia, dalle 14 inizieranno gli incontri di elaborazione e confronto in vari luoghi di Padova. Animazione Sociale propone un seminario in due giornate suddiviso in gruppi di lavoro tematici attorno alla domanda cos'è oggi la solidarietà?. Alla Fornace Carotta l'Alleanza per la generatività sociale incontrerà i componenti dei 7 tavoli di lavoro. Da segnalare, sabato, alle 10.30 nell'Aula Magna del Bo l'avvio dei festeggiamenti per i 70 anni dalla fondazione di Medici con l'Africa Cuamm con l'incontro Africa-Italia l'abbraccio che cura. Il pomeriggio sarà invece dedicato ai più giovani con il grande evento di Azione Cattolica in Fiera con oltre 3000 giovanissimi.

