LA CERIMONIA

«Cosa dite, ce l'abbiamo fatta? Io penso di sì». Il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, ha appena consegnato il Leone d'oro a Nomadland, mentre da un furgoncino, proprio quello del film, in quel di Pasadena, la regista Chloé Zhao e la protagonista Francis McDormand compaiono sul grande schermo della Sala Grande mentre si sbracciano, sorridono, ringraziano. Il premio fisicamente l'ha ritirato Davide Romani, della Disney Italia che distribuirà questa storia di nuovi nomadi, gente che per scelta o per necessità non ha più una casa, ma non può neanche essere catalogata come homeless, perché vive in furgoni e camper per macinare chilometri, viaggiare, sempre alla ricerca di altri orizzonti.

Il Leone d'oro di Venezia77 vola dunque oltreoceano e tutto lascia pensare che sarà, ancora una volta, un bel biglietto da visita per la Notte degli Oscar. Il verdetto della giuria presieduta da Cate Blanchett non è stato unanime: «C'è stata una bella discussione, siamo una bella giuria, potrebbero affittarci anche in altri concorsi», ha detto l'attrice australiana, coloratissima in un vestito modello- pavone.

Gli altri premi erano nell'aria: Leone d'argento Gran Premio della Giuria a Nuovo Ordine del messicano di Michel Franco che è sembrato accogliere con freddezza la notizia (forse si aspettava il Leone d'oro?), ma poi sul palco ha parlato dell'attualità del film: «L'ho cominciato a preparare sei anni fa, poi ci sono stati in Francia i Gilet Gialli e le rivolte in Cile, Colombia, quelle in America di Black Lives Matter e poi c'è stata la pandemia a cambiare ancora di più le cose: Nuevo Orden è ormai vicino alla realtà».

Leone d'argento per la migliore regia al giapponese Kiyoshi Kurosawa per Wife of a Spy. Premio speciale della giuria a Cari Compagni! del russo Andrei Konchalovsky: «Il quinto premio che ricevo? Sicuri». E poi la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Vanessa Kirby nel film Pieces of a Woman di Kornél Mundruczó, con l'attrice che, commossa, sul palco ha letto un lungo messaggio dedicando il premio all'autrice del film Kata Werber e al suo partner, il regista ungherese, perché è alla loro storia personale che è ispirato il lavoro portato a Venezia: «Spero che questo film incoraggi le conversazioni, i dialoghi in famiglia». E infine la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Pierfrancesco Favino, protagonista di Padrenostro sull'attentato avvenuto nel 1976 al padre del regista Claudio Noce.

LE REAZIONI

«Ci siamo chiesti se Padrenostro avrebbe avuto un buco nero se non ci fosse stato Pierfrancesco Favino - ha detto la presidente Cate Blanchett - Sì, perché l'anima era lui». «Una performance potente dall'inizio alla fine, è stato grande», ha aggiunto il giurato Matt Dillon. Quasi incredulo l'attore: «Per me questo premio è completamente inatteso, faccio ancora fatica a realizzare, è uno dei premi più importanti al mondo». E quando gli è stato chiesto se era felice delle congratulazioni arrivate dal segretario della Lega, Matteo Salvini, che aveva visto il film alla prima al Lido, la risposta di Favino è stata all'insegna della diplomazia: «I film sono fatti per le persone, per essere visti da tutti».

DELUSIONE

Gli altri tre italiani in concorso restano dunque a mano vuote, nulla per Le Sorelle Macaluso di Emma Dante, nulla per Miss Marx di Susanna Nichiarelli, nulla per Notturno di Gianfranco Rosi. Ma i film italiani hanno avuto qualche chance o sono stati subito esclusi? «Sì che hanno avuto delle chance - ha risposto la presidente Blanchett - È stato doloroso e difficile dover giudicare il lavoro di altri, abbiamo implorato se non si potevano aggiungere dei premi». Ma il verdetto, appunto, non è stato unanime. I giornalisti insistono: perché avete scartato Notturno? «Tutti noi abbiamo un rispetto profondo per Rosi, abbiamo ammirato la sua maestria. È stata una decisione difficile, avremmo voluto un premio speciale per Rosi, ma i festival sono speciali così: non solo per chi si premia ma anche per chi si esclude».

IL SUCCESSO

Ma il Leone resta anche qui, in laguna, perché i veri vincitori di Venezia 77 sono la Biennale di Roberto Cicutto e il direttore della Mostra Alberto Barbera che questo festival l'hanno voluto, organizzato, modificato per rispettare i protocolli sanitari dettati dall'emergenza del Covid e, infine, realizzato. Hanno vinto tutti i film presentati a Venezia e il pubblico che, compatibilmente con il dimezzamento dei posti, è entrato nelle sale osservando le nuove regole, a partire dall'obbligo della mascherina sempre e comunque, al chiuso durante la proiezione e anche all'aperto. Orgoglio veneziano? «Non dobbiamo essere orgogliosi per essere stati i primi - ha detto Cicutto - ma perché con le dovute misure abbiamo realizzato la Mostra del cinema, l'esposizione Le Muse inquiete ai Giardini che resterà aperta fino all'8 dicembre e da lunedì la Biennale Teatro cui seguiranno Musica e Danza».

L'ULTIMO RED CARPET

Sempre senza il pubblico, l'ultima serata di Venezia77 ha visto sul red carpet non solo i premiati, richiamati tutti in giornata al Lido, ma anche il cast - Stefano Accorsi, Valeria Golino in lamè d'argento, Maya Sansa, Serena Rossi - di Lasciami andare, il film di Stefani Mordini che ha chiuso, fuori concorso, il festival. Dentro, in Sala Grande, la cerimonia condotta dalla madrina Anna Foglietta è stata aperta dalla lettura di 9 marzo 2020, la poesia di Mariangela Gualtieri dedicata al lockdown, poi dalla canzone Adesso di Diodato. Venezia77 va in archivio. «Una Mostra - ha detto Cicutto dando appuntamento al 1° settembre 2021 - realizzata in condizioni, speriamo, irripetibili».

Alda Vanzan

