«La Celestia è un luogo dell'anima»

IL PERSONAGGIO Celestia è una Venezia parallela, dove gli abitanti hanno fatto saltare in aria il ponte che la legava alla terraferma per salvarsi dalla grande invasione; molti sono scappati lontano, altri hanno trovato rifugio sull'isola millenaria, tra cui i giovani Dora e Pierrot, la cui avventura è raccontata del nuovo romanzo grafico di Manuele Fior (Celestia, Oblomov Edizioni, 18 euro) di cui è uscita la prima parte in occasione di Lucca Comics. Il 44enne cesenate, tra i più importanti fumettisti italiani, vive da 12 anni a Parigi e...