LA CELEBRAZIONE VENEZIA (a.spe.) Quattro anni fa moriva all'ospedale Civile,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CELEBRAZIONEVENEZIA (a.spe.) Quattro anni fa moriva all'ospedale Civile, dov'era ricoverato a seguito della frattura del femore, il cardinale Marco Cé, patriarca amatissimo dalla gente e il cui ricordo rimane in molti indelebile. La diocesi lo commemorerà nell'anniversario trovandosi in basilica di San Marco domani, a partire dalle 17.30: sarà l'occasione per ascoltare alcune brevi testimonianze e letture di pensieri da lui elaborati durante il suo lungo ministero episcopale in laguna, inframezzati da alcuni brani musicali con flauto e...