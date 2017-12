CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CELEBRAZIONEL'Università di Warwick, prestigiosa università inglese, con una sede a Venezia, festeggia i 50 anni di apertura nella città lagunare. n occasione del 50° anniversario della presenza dell'Università di Warwick a Venezia, oggi, venerdì 1 dicembre, dopo la conferenza del professor Edward Muir dal titolo How to Trust a Venetian during the Renaissance a Palazzo Pesaro Papafava sarà anche inaugurata una mostra della fotografa Anna Zemella che ha espressamente allestito in occasione dell'anniversario che si intitola Venezia e...