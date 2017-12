CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CATEGORIA VENEZIA Fra i trasportatori veneziani c'è cordoglio ed incredulità per l'incidente nautico capitato al loro giovane collega Fabio Gasparini. «Questo è il momento del dolore - afferma sconsolato il rappresentante di categoria in seno all'Ascom, Francesco Tagliapietra - Piangiamo e lasciamo per un altro momento le considerazioni e le ipotesi. È accaduta una tragedia ad un nostro diciottenne con grande voglia di laguna, di barca, di lavoro. Giovani come lui, che vogliano fare il mestiere del trasportatore a Venezia, sarebbero da...