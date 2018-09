CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Cassa non è un bancomat da cui prelevare soldi per soddisfare i propri obiettivi politici. Giusti o sbagliati che siano. Ha perfettamente ragione il ministro Tria nel respingere al mittente ogni tentativo di trasformare la Cassa Depositi e Prestiti in un salvatore di ultima istanza di imprese decotte, piuttosto che in un fondo di sostegno per lavoratori senza prospettive o in chissà quale altro strumento di welfare assistenziale. Cdp è una partecipata pubblica, ma agisce secondo rigorosi criteri privatistici di profittabilità, e non...