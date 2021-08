Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOGli abiti sono 101 e questa è la carica. L'iniezione di energia di cui Venezia aveva bisogno arriva la sera dell'ultima domenica di agosto, quando la luce del tramonto sfuma nei fasci dei riflettori, puntati sulla passerella che solca la piazzetta fra il Ducale e il Campanile infine bagnata da una benaugurante pioggerellina. Ma dalla laguna non proviene più la minaccia, ora l'acqua è granda il giusto per far fluire le gondole che...