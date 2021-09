Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SULLE RIVEVENEZIA La Regata Storica fa il pienone in città. Come ogni prima domenica di settembre che si rispetti a Venezia, si è svolto ieri l'evento tra i più importanti della stagione remiera lagunare. Uno spettacolo che insieme alla folla di tifosi abituali e consacrati al remo, ha attratto anche i numerosissimi profani che nel pomeriggio si trovavano in città, affascinati da quanto accadeva in Canal Grande. Gli arrivi attestati nel...