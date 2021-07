Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Cappella degli Scrovegni è il capolavoro ad affresco di Giotto meglio conservato e la massima espressione del genio creativo dell'artista che in nessun altro luogo genererà un'opera di così alto pregio. Nell'ambito della candidatura rappresenta il modello per eccellenza: Giotto a Padova porta a compimento le prime rivoluzionarie rappresentazioni dello spazio in prospettiva e approfondisce le indagini sugli stati d'animo dell'uomo. Si...