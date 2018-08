La Capitaneria: «I controlli ci sono, su ogni fronte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAVENEZIA Può sembrare un paradosso ma nella culla della cultura marinaresca, ora c'è chi grida alla mancanza di un'adeguata formazione, a una ignoranza sovrana in grado di mettere a rischio l'incolumità e, come abbiamo visto purtroppo anche la vita delle persone.Il contrammiraglio Piero Pellizzari da due mesi comanda la Capitaneria di Porto di Venezia ed è al vertice della Direzione Marittima del Veneto, è rimasto profondamente colpito dall'ennesimo tragico incidente nautico accaduto in laguna e nell'immediato ha contattato i...