LA CAMPAGNA

MESTRE Ultraottantenni a casa in attesa. Per gli anziani che non si possono muovere dalla propria abitazione le terze dosi sembrano latitare.

E mentre i medici di base si dicono pronti all'inoculazione domiciliare ma sprovvisti delle direttive, i famigliari dei soggetti coinvolti sono sempre più preoccupati, perché in molti casi la seconda dose dista ormai sei o sette mesi, rendendo scoperte le persone più esposte a subire la forma severa del Covid.

A sollevare la questione, segnalando l'apparente ritardo con il quale si sta gestendo la seconda campagna vaccinale per questa specifica categoria, è Marisa Gruarin, già candidata presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo e oggi consigliera del Pd.

«Il distretto di Favaro - dice - non ha dato disposizioni chiare ai dottori, e mi risulta essere un problema generalizzato, che riguarda tutta Mestre. Per mio padre - racconta - sono già passati più di sei mesi dall'ultima dose, e stiamo parlando di un uomo che ha 102 anni.

Inizialmente - aggiunge - pensavo fosse uno spiacevole episodio che però riguardasse solo me, ma dopo un giro di telefonate alle amiche, ci siamo rese conto che nessuno dei nostri genitori costretti a casa ha ricevuto la terza dose.

Ulss 3 potrebbe perlomeno fare un colpo di telefono rassicurando le persone - conclude - Basterebbe dire stiamo arrivando, anche se con tempistiche preoccupanti, e invece non chiama nessuno, con i dottori di base che non sanno cosa fare».

Per i medici di famiglia non paiono esserci difficoltà riconducibili a loro stessi; quelle che sembrano mancare sono proprio le informazioni logistiche ufficiali su come affrontare l'azione domiciliare.

A spiegarne le motivazioni cronologiche e sanitarie, indicando «nei prossimi giorni» la possibile partenza, ci pensa il dottor Maurizio Scassola, segretario della Fimmg del Veneto (Federazione italiana dei medici di medicina generale).

«Si è data priorità - chiarisce - alle vaccinazioni antinfluenzali in ambulatorio, talvolta inoculate contestualmente a quelle Covid-19. Ora - riconosce - è ovvio che questo, mal si concilia con la paura e con i dati preoccupati del momento, ma non potevamo fare altrimenti, perché abbiamo uno scadenziario da rispettare, cercando poi di non creare assembramenti, garantendo ai medici le migliori qualità organizzative e di vita possibili».

Per Scassola l'importate è capire che, in occasione della vaccinazione a domicilio, ogni paziente fragile richiede al professionista circa un'ora, allo scopo di evitare qualunque effetto avverso.

«Serve quindi un tempo dedicato a questa attività - sottolinea - e sono certo che, considerando una media di 15 o 20 pazienti del genere a collega, entro gennaio avremo protetto tutti».

Insomma manca solo un calendario preciso, e per il momento non c'è da preoccuparsi.

«Voglio trasmettere tranquillità - conclude Scassola - la prossima settimana arriviamo».

Luca Bagnoli

