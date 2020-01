La Camera di commercio torna in centro con trenta dipendenti

IL TRASLOCO

VENEZIA Dopo un anno e mezzo provvisorio al Tronchetto, la Camera di Commercio torna - ancora provvisoriamente, anche questa volta in virtù di un contratto di affitto - in calle degli Albanesi, in un complesso a due piani di proprietà della Curia patriarcale. A fine mese gli uffici del civico 14 dell'Isola Nova del Tronchetto dovranno essere restituiti liberi e saranno chiusi per permettere lo spostamento degli arredi e delle attrezzature nella nuova sede. L'operatività della Camera di Commercio anche in quei giorni sarà comunque garantita dagli uffici di Mestre e Marghera e da un presidio telefonico, mentre la prossima settimana saranno comunicate le modalità della riapertura degli sportelli per il pubblico nel sestiere di Castello. L'importante, però, per la trentina di dipendenti veneziani che lavorano nella sede veneziana dell'ente camerale, era rimanere in centro storico, da dove si erano sentiti espulsi quando era stato venduto lo storico palazzo della Borsa, in calle Larga XXII Marzo, restaurato solo pochi anni prima e acquisito da un gruppo francese per una cifra intorno ai 64 milioni.

LA PROMESSA

Una manovra che aveva fatto allarmare la società veneziana, che aveva fatto pressione per l'ennesimo colpo all'economia della città insulare che rischiava di perdere uno dei propri simboli. Il presidente Giuseppe Fedalto, però, aveva promesso che la Camera di Commercio (che da alcuni anni è stata accorpata con l'ente camerale di Rovigo-Delta del Po) sarebbe rimasta in centro storico, assicurando che si trattava soltanto di riorganizzare gli spazi, pur nell'ottica di uno sbilanciamento verso la terraferma in quanto Venezia, rappresentativa e bellissima, risultava però scomoda per molti dipendenti e per molte aziende.

IL CONTRATTO

Di qui l'acquisizione dalla Regione di Ca' Nova, palazzetto a fianco di Palazzo Balbi per una cifra di poco superiore a 5 milioni di euro, a seguito di una lunga trattativa, che risulta in posizione strategica poichè a dieci minuti a piedi da Piazzale Roma. Ma i tempi si sono allungati a dismisura: il preliminare di acquisto è stato firmato soltanto nell'estate del 2018, con la clausola che si sarebbe dovuto permettere il trasloco degli uffici regionali che vi erano ospitati, e che si è concluso solo alcuni mesi fa. E i lavori di adeguamento devono ancora iniziare. Il bando di gara, nei prossimi mesi, indicherà le ditte che si occuperanno dei lavori di ristrutturazione, per un importo di circa un milione. Ma il trasloco Tronchetto-Castello, stavolta, dovrebbe essere il penultimo, in vista della sistemazione definitiva a Ca' Nova.

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA