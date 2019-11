La cadorina Erica Giopp si aggiudica il Gambrinus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PREMIOUn acceso testa a testa fra due libri che parlano di mare. Alla fine il premio Voce dei lettori, nell'ambito della 37° edizione del Premio Mazzotti-Gambrinus è andato all'opera prima di Erica Giopp Un anno in barcastop(Alpinestudio Editore). Si è così portata a casa l'assegno di 3mila euro offerto Per un solo voto - 15 su 14 voti - ha superato il libro di Francesco Erbani Non è triste Venezia (Manni Editore) che assume un'attualità sconvolgente nell'indicare una delle cause dell'agonia di Venezia: la perdita del rapporto tra la...