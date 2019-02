LA BRAVATA VENEZIA Una volta all'anno, lo sapevano bene gli antichi tanto da

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA BRAVATAVENEZIA Una volta all'anno, lo sapevano bene gli antichi tanto da codificarlo in un famoso assunto, è lecito impazzire. Ma senza scomodare le nobili idee di Seneca, Ovidio o Sant'Agostino, è molto più facile ricorrere alla sciatteria di chi raggiunge Venezia nei giorni di Carnevale per raccontare quanto successo - e immortalato - nella notte tra sabato e domenica (di fatto la prima notte di Carnevale), sul ponte di Rialto. A CAVALCIONIEra circa l'una quando un giovane turista giunto tra calli e campielli per assistere allo...