La Borsa scommette su un secondo giro di valzer di fusioni bancarie della stagione post-Covid, sulla scia dell'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi, ormai condivisa da gran parte degli azionisti dell'emittente. Le avances di Unicredit su Banco Bpm per ripristinare le simmetrie con il gigante Intesa-Ubi, attraverso due colloqui al massimo livello, ha gasato i titoli bancari: ma il presidente Massimo Tononi e l'ad Giuseppe Castagna avrebbero raffreddato l'interesse manifestato nei colloqui presso la torre Gae Aulenti da Cesare Bisoni e Jean Pierre Mustier, anche perché le strategie dei vertici di piazza Meda, almeno sino a fine anno quando dovrebbe essere aggiornato il piano industriale, puntano a una strategia stand alone. Un paio di mesi fa, quando l'ops di Intesa Sp era ancora in stand by presso i soci Ubi che avevano eretto le barricate («ostile», non concordata, non conveniente»), Mustier dopo l'ostruzionismo in Antitrust ha provato una mossa a dir poco azzardata: un polo a tre con Banco Bpm e Ubi. Secondo fonti attendibili, ne avrebbe anche discusso con i diretti interessati in un colloquio riservato nel quale avrebbe proposto un'offerta congiunta Unicredit-Banco Bpm su Ubi, alternativa a quella di Intesa, dove Gae Aulenti avrebbe partecipato scindendo le filiali italiane da fondere con le altre due banche. Ma sembra che una verifica preliminare fatta con la Bce avrebbe fatto saltare qualunque offerta alternativa. Così come è abortito il tentativo di Massiah di mettere insieme Ubi e Banco Bpm - discusso di un colloquio in casa di un banchiere d'affari bresciano - perché, anche questa volta, una rapida consultazione fatta da Castagna in Bce, ha scoraggiato di andare avanti. Piazza Meda alla finestra, dunque, almeno sino a fine anno, quando anche Bper sarà alle prese con la razionalizzazione del gruppo: l'Antitrust ha dato sei mesi (fino a metà gennaio) per firmare l'acquisto dei 532 sportelli da Intesa Sp, condizione per l'ok all'ops, con il closing da fare entro metà aprile. A quel punto Bper, di cui Unipol è socio forte (19,8%) che ne vuol fare il terzo polo bancario, potrà muoversi in questa direzione avendo davanti le opzioni Banco Bpm e Mps. Sempre che nel frattempo la fase di riflessione del Banco non l'abbia portato a fare una qualche mossa su Montepaschi che ha scelto Mediobanca come advisor. Siena deve implementare il progetto Hydra che è la scissione proporzionale di 4,1 miliardi di Npl e Utp a favore di Amco, attualmente in fase di esame da parte della Bce: c'è una condivisione del progetto e per il 30 luglio potrebbe tenersi un cda straordinario. Ripulito il bilancio di crediti, Mps deve rinegoziare i vincoli del piano industriale con Dg Comp per la riprivatizzazione con l'uscita del Mef entro il 2021. Ma un acquirente chiederà garanzie anche sui rischi legali che si attestano a 4,8 miliardi. Non è detto Banco vada su Mps, potrebbe anche riconsiderare Unicredit, anch'esso alle prese con la revisione del piano, visto che qualche spiraglio potrebbe aprirsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA