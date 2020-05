La blockchain è, per eccellenza, la dimostrazione che la tecnologia può essere utilizzata per favorire la trasparenza. Da alcuni anni questa concatenazione decentralizzata di codici di sicurezza garantisce senza possibilità di truffe o incidenti sia transazioni economiche che provenienze di prodotti, anche alimentari. È per questo che blockchain viene considerata una parola chiave del futuro della tecnologia e già oggi trova applicazioni in settori delicati come quello legale o nella tutela della privacy.

LA STARTUP

Una startup italiana ha deciso di includervi anche l'arte, tracciando le opere per tutelare e valorizzare il lavoro degli artisti, difendendoli da contraffazioni o danni. Nonostante un giro d'affari di 70 miliardi di dollari annui il mercato dell'arte non è regolato da un'autorità vigilante. ArtID, fondata nel 2016 da Stefano Vablais e Luca Muttoni, ha lanciato il primo archivio digitale pubblico che consente a pittori, scultori e fotografi di tutto il mondo di certificare la propria produzione in una modalità fruibile e condivisibile.

L'ARCHIVIO ONLINE

In pratica l'archivio consente di avere a disposizione online la documentazione e le immagini delle opere dotate di certificato digitale. Una garanzia offerta sfruttando la blockchain che permette di archiviare le informazioni in modo tale da non poter essere più modificate, ma sempre condivise e aggiornate e trasparenti (dall'artista o dagli eredi). Grazie all'archivio è possibile confrontare l'opera attuale con quanto il creatore ha archiviato in origine e, con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, mettere in evidenza eventuali differenze dovute a danni, usura o contraffazione. «Con il lancio dell'Archivio Digitale - spiega Vablais - vogliamo stimolare la nascita di una nuova generazione di artisti e collezionisti capaci di comprendere l'importanza di un mercato unico digitale di opere certificate».

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA