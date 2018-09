CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy inguainata in un total black di pelle nera e capigliatura cotonata è pronta a festeggiare, il 26 settembre, 70 anni. Per Olivia Newton-John, la dolce Sandy di Grease, il film che la rese indimenticabile accanto a John Travolta e che uscì 40 anni fa esatti, sarà però un compleanno un po' amaro. L'attrice e cantante australiana ha rivelato, infatti, di star combattendo, per la terza volta, la sua battaglia senza fine...