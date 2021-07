Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDOHa appena ricevuto l'onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica italiana dal Presidente Sergio Mattarella. In questi giorni al commissario tecnico degli azzurri, Roberto Mancini, è arrivato un altro invito davvero speciale e forse inatteso: come ospite d'onore alla 78 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Tra tante le star del cinema in arrivo al Lido, sul red carpet del Palazzo del cinema, la Biennale di...