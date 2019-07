La Biennale di Sarkis: come vivere assieme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONEHow will we live together?. Un quesito - Come vivremo insieme? - che suona come una sfida, una ricerca, un obiettivo da raggiungere di fronte a cambiamenti che trovano il mondo impreparato. Un interrogativo al quale gli architetti invitati alla 17. Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia cercheranno di dare una risposta. A scegliere questa domanda come titolo della mostra è stato il curatore Hashim Sarkis. Bastano pochi cenni al suo curriculum per svelare il perché di questa decisione: è infatti un...