IL PROGETTO

Quaranta giorni per studiare la Mostra del cinema di Venezia ai tempi del coronavirus, poco più di un mese per progettare un festival senza contagi, sicuramente con meno pubblico e minori entrate, senza i fan accalcati sulle transenne del red carpet per catturare un selfie, ma anche senza più le code per entrare in sala. Si potrà fare? Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia, è convinto di sì e poco importa che in tutta Italia la riapertura dei cinema sia prevista solo per fine anno: «Un conto è gestire 6-7 luoghi circoscritti, un conto sono migliaia di sale nel territorio nazionale. Venezia può essere un laboratorio per la sicurezza».

Ai giornalisti riuniti in teleconferenza, ieri Cicutto ha confermato tutte le manifestazioni della Biennale, spostando solo il Festival del Teatro da giugno a settembre e il Festival di Danza da giugno a ottobre, ma mantenendo le date di Architettura (dal 29 agosto) e del Cinema (dal 2 settembre). Di fatto i grandi eventi della Biennale sono tutti concentrati in autunno, ma non è detto che sia una penalizzazione: «Stiamo ragionando di dare maggiore flessibilità e dialogo tra le discipline e continuità nella presenza dei contenuti». L'ambizione di Cicutto è che la Biennale possa diventare la Davos o il Mit delle arti contemporanee «dove le persone che più hanno da dire trovino casa» e dove l'Asac, l'Archivio storico che dovrebbe trasferirsi all'Arsenale, diventi «un'officina in cui si costruiscono le mostre e si approfondiscono i temi». Il punto, però, è sanitario: sicuri di poter fare tutto in tempi di coronavirus? Per Architettura non dovrebbero esserci problemi, anche perché gli ampi spazi dei Giardini e dell'Arsenale possono consentire il contingentamento del pubblico e, soprattutto con le prenotazioni online, si potranno evitare gli assembramenti. Ma il cinema?

I CRITERI

Su una cosa Cicutto è stato chiaro: non si pensi di paragonare i festival di quest'anno con le edizioni passate perché saranno tutt'altri numeri. «Già quando il ministro Franceschini mi ha chiamato per darmi l'incarico, al di là del panico, ho pensato che non si poteva fare nulla di più di meglio di quanto è stato fatto finora». E adesso «i parametri di giudizio non potranno essere più quelli quantitativi, la Biennale deve presentarsi come qualità».

Ma dal punto di vista logistico, come potrà essere la Mostra del cinema numero 77? Il direttore Alberto Barbera sta lavorando su un piano in cui è contemplato tutto, dalla «giornata tipo» ai «supporti online per la stampa internazionale». Certo, non sarà come nelle edizioni passate del tutto esaurito. «I festival - ha detto Cicutto - hanno avuto un ruolo importante per la valorizzazione degli artisti e dell'industria cinematografica, ma oggi chi viene a Venezia deve ritornare all'idea di promuovere il valore dei film, non gli effetti rispetto all'uscita in sala». Insomma, in un modo o nell'altro la volontà della Biennale e delle istituzioni locali è di realizzare la Mostra, dopodiché dovranno essere le autorità sanitarie a dire sì o no. Entro quando? «La dead-line è a fine maggio».

Collaborazioni con Cannes sembrano però escluse: «Con Cannes tutto è possibile e tutto può essere studiato, però trovo sconcertante che Thierry Fremaux (il delegato generale del festival francese, ndr) dica che continua a studiare e non dica cosa vuole fare. Se Cannes ci sta ancora pensando non c'è dialogo».

Infine, il capitolo costi: se ci sarà meno pubblico, ci saranno di conseguenza meno incassi e anche su questo tema la macchina della Biennale sta predisponendo una proposta che sarà presentata al ministro Franceschini: «So che c'è un progetto di sostegno alle imprese culturali, non credo che la Biennale sarà considerata estranea», ha detto Cicutto. Cui, però, preme soprattutto confermare e realizzare le manifestazioni: «Potremmo essere la prima istituzione culturale al mondo con una proposta concreta di iniziative. E sarebbe un segnale importante anche per la città di Venezia, un banco di prova per servizi, trasporti, ospitalità, ristorazione». Ottimista? Di più: «Mi sento adrenalinico, come un ricercatore che sta per scoprire un vaccino». Di questi tempi, quasi un miracolo.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

