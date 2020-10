Tra gli eventi di maggior rilievo della Biennale musica, conclusasi ieri, domenica, con una giornata dedicata ai giovani autori, segnaliamo la consegna del Leone d'argento a Raphaël Cendo (nella foto)\. Alla cerimonia, al Teatro alle Tese, il 45enne compositore francese ha ringraziato il direttore del festival, Ivan Fedele, di cui in passato fu anche allievo, e ha pronunciato alcune toccanti parole rivolte alle vittime della pandemia, che attualmente tocca tra l'altro pesantemente il suo paese, dedicando loro la prima esecuzione italiana di Delocazione. Si tratta di un lavoro scritto nel 2017 per un doppio quartetto di archi e voci, in cui Cendo dà voce al suo mondo visionario fatto di un universo di suoni e colori. All'origine del pezzo ci sono le ossessioni costanti del compositore: la distruzione, la polvere e il fumo di una realtà fatta di cenere e rovine. Punto di partenza è lo choc subito dall'umanità con il bombardamento di Hiroshima nell'agosto del 1945. I testi utilizzati si riferiscono ai racconti degli abitanti di quella città. Cendo è il fondatore, assieme a Franck Bedrossian, della corrente estetica definita Saturation. C'è la volontà dunque di superare i limiti tradizionali del suono, in una ricerca creativa che coniuga scrittura e improvvisazione. Significativo l'approccio al lavoro di Cendo da parte del Quartetto Tana e dei Neue Vocalsolisten. Gli interpreti hanno eseguito Delocazione con una totale adesione alla poetica del compositore francese, che di fatto utilizza gli archi e le voci secondo una sintassi minimale e istantanea. Ricordiamo ancora che ieri mattina, quale appendice del festival programmato, si è tenuto un concerto al Teatro Piccolo Arsenale, alla memoria di Mario Messinis, recentemente scomparso. L'Ex Novo Ensemble ha proposto musiche di Fabio Vacchi, Alberto Caprioli, Adriano Guarnieri (protagonista l'altra sera di una animata contestazione nei confronti di un collega più giovane), Michele Dall'Ongaro, Claudio Ambrosini. Si tratta di lavori perlopiù già dedicati a Messinis che fu direttore della Biennale musica e che tanto si adoperò per la produzione del secondo Novecento. «Fu un grande intellettuale, capace di illuminare ciò che osservava e ascoltava con punti di vista straordinari e generosi, un esempio da seguire anche in futuro». Così Ivan Fedele ha ricordato il suo illustre predecessore.

Mario Merigo

