Quante canzoni sono state cantate sul palco di Sanremo in settant'anni di storia? In tutto 2003. Da Sorrentinella del duo vocale delle sorelle Fasano, apertura della prima edizione del 1951, a Soldi di Mahmood vincitrice nel 2019, che come da tradizione ha chiuso il festival.

Quale cantante ha vinto più edizioni? Claudio Villa e Domenico Modugno a pari merito con quattro. Ma il Reuccio stacca di un'incollatura Mister Volare perché nel 1957 oltre al concorso ha fatto sua la sezione Liberi autori (dieci brani presentati senza mediazioni delle case editrici) istituita quell'anno e mai più riproposta.

Chi ha partecipato più volte al festival in concorso? Il titolo se lo dividono un tris d'assi e una regina: Peppino di Capri, Toto Cotugno, Al Bano e Milva con 15 partecipazioni, ma solo quest'ultima sempre da interprete solista. Sull'ideale podio seguono Anna Oxa (14), Fausto Leali e l'onnipresente Claudio Villa (13).

Il record di conduzioni fra i presentatori? Probabilmente tutti sanno rispondere. L'onnipotente Pippo Baudo con 13 edizioni nell'arco di quasi quarant'anni (1968-2008). E non è detto sia finita...

Si potrebbe continuare all'infinito con domande e risposte. Come in un cruciverba o in un esame di storia della canzone. Perché infinite sono le curiosità soddisfatte, i dati elencati, le notizie svelata dal libro di Eddy Anselmi Il Festival di Sanremo. 70 anni di storie, canzoni, cantanti e serate! (De Agostini, pagine 700, euro 19,90).

Una bibbia, un Mereghetti (come quello del cinema) o un almanacco (come quello del calcio) dedicato alla rassegna canora più popolare d'Italia. Da sfogliare seduti in poltrona, quando martedì 4 febbraio inizierà la prossima edizione, piluccando le pagine come pop corn mentre sul video scorreranno i cantanti in gara, le dieci ragazze per me di Amadeus o gli ospiti.

L'autore l'ha scritto con un atto d'amore per il festival, fra il devoto e il maniacale, simile a quello che il giornalista Marino Bartoletti sciorina in tivù quando parla di Sanremo e non di calcio. Anche Anselmi, 50 anni, è un giornalista bolognese come Bartoletti, uno storico di musica leggera, un autore tivù, il capo delegazione aggiunto all'Eurovision Song Contest (il Sanremo d'Europa) e molto altro. È considerato un'autorità sul festival. Il libro completa, aggiornandola, la trilogia iniziata con Festival di Sanremo. Almanacco illustrato della canzone italiana (2009) e Sanremo 1951-2010: 60 anni di Festival della canzone italiana.

Le 700 pagine di Anselmi, per continuare a giocare con i numeri, sono un terzo delle 2003 canzoni complessive, raccolte in ordine alfabetico stile dizionario insieme a tante altre succose appendici. Iniziano spiegando che Sanremo è Sanremo (slogan quanto mai fortunato) perché «è diventato il nostro Pantheon vivant. Una tradizione nazionale speciale, come sono il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti o i fuochi nella notte di San Giovanni in Scandinavia. La prima, forse l'unica torre di Babele che noi italiani, una nazione antica quanto giovane, abbiamo edificato spontaneamente e collettivamente in poco più di 150 anni dall'Unità». L'autore cita poi Paolo Virzì, regista di culto, quando spiega che «Sanremo riflette il nostro carattere, e ci rimane addosso, un ricordo stagionale magari ma indelebile».

Il libro continua poi con la carrellata dei decenni, edizione per edizione, ricca di riflessioni storiche, analisi sociologiche, notizie di cronaca, nomi, brani e dati noti o sconosciuti ai più. Dalle origini (anni 50) all'esplosione del fenomeno Sanremo (anni 60); dalla crisi (anni 70) al rilancio (anni 80); dalla trasformazione in evento mediatico (anni 90) all'ossessione per gli ascolti (anni 00). Per finire con l'età dell'oro (anni 10), il decennio appena concluso. E il prossimo? Si ve\drà. Di certo farà discutere come i precedenti e continuerà a essere la colonna sonora della vita egli italiani.

Ivan Malfatto

