La bellezza arriva a Mestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOMESTRE Arrivano le miss, Mestre diventa la città della bellezza. Mestre per la prima volta nei prossimi giorni ospiterà le 180 ragazze pronte a sfidarsi nelle prefinali nazionali per conquistare la corona di Miss Italia, 80. edizione. Domani il Leonardo Royal Hotel Venice Mestre, nuovo albergo di lusso inaugurato a giugno nell'area di via Ca' Marcello, accoglierà le 180 più belle d'Italia, che alle 21 saranno presentate con un evento in piazza Tilmar accanto all'albergo, condotto da Michele Cupitò e dalla modella trevigiana e dj...