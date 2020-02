SALVAGUARDIA

VENEZIA La Basilica non può più aspettare: né la messa in funzione delle dighe mobili per le maree sopra i 110 centimetri, con le tante incertezze che ancora circondano il Mose, né la realizzazione del nuovo progetto di messa all'asciutto dell'intera Piazza fino a quella soglia, per cui comunque ci vorranno due o tre anni. Ecco perché la Procuratoria di San Marco confida nel suo progetto di difesa della Basilica con lastre di vetro, che sta facendo in questi giorni il suo iter di approvazione. «Si tratta di un intervento provvisorio - precisa il proto della Basilica, Mario Piana - Io ho dato il mio contributo per la mia parte, lo ha predisposto un ingegnere idraulico molto competente (Daniele Rusconi, ndr.). La Basilica non può più tirare avanti a colpi di invasioni d'acqua come quelle di novembre e dicembre scorsi. Cosa dobbiamo fare? Aspettare ancora? Avevamo il dovere di segnalare la gravità della situazione e di proporre un intervento rapido».

LA POLEMICA

Una risposta a distanza alle critiche sollevate da alcuni ambientalisti, l'altro giorno, alla presentazione del progetto di Kostruttiva, Thetis e Mate, commissionato dal Provveditorato alle opere pubbliche attraverso il Cvn, per la protezione dell'intera Piazza. In quell'occasione sia Lidia Fersuoch, presidente della sezione veneziana di Italia Nostra, sia Stefano Boato, si erano detti soddisfatti dal progetto delle imprese per la Piazza, criticando però aspramente quello della Procuratoria per la Basilica. «Queste lastre infilzate nei masegni sono un obbrobrio» aveva detto Fersuoch. Mentre il pool di progettisti avevano chiarito che la protezione della Piazza comprenderà anche la Basilica per tutte la acque alte tra gli 88 centimetri (al di sotto dei quali entra già in funzione il sistema di valvole e pompe studiato per limitare gli allegamenti del nartece) e i 110 centimetri e che potrà essere ultimata in un paio d'anni di lavori. Troppi per la Procuratoria. «La nostra proposta è di un intervento provvisorio fino a quando non andrà tutto a regime: opere alle bocche di porto e difesa della Piazza - ribadisce Piana -. Nell'attesa bisogna fermare l'acqua alta in Basilica. Il problema, in particolare, sono le acque alte altissime e i cicli di marea. Creano problemi gravissimi. Un disastro dal punto di vista dei marmi, delle pietre, degli stessi mosaici».

L'ITER IN CORSO

Piana precisa anche che non si prevedono lastre infisse nei masegni. «I masegni sarebbero sollevati, sostituiti, tutto in una logica di reversibilità». Altri dettagli sul progetto la Procuratoria si riserva di darli una volta ottenute le autorizzazioni. Al contrario di quanto fatto dalle imprese, «vogliamo prima avere i pareri di Soprintendenza e Provveditorato - precisa il procuratore di San Marco, Pierpaolo Campostrini - Sono quelli che valgono, non le critiche di chi non conosce il nostro progetto». Sarà questione di qualche settimana. Il responsabile di Piazza San Marco per il Provveditorato, l'ingegner Francesco Sorrentino, ha già fatto sapere di non ritene i due progetti concorrenti, piuttosto complementari e da integrare. Se ne riparlerà in comitato tecnico. Per gli inizi di marzo, intanto, è stata fissata la pulizie delle pompe dell'impianto del nartece. Altra operazione attesa e importante per il funzionamento del sistema.

Roberta Brunetti

