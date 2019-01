CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La barca di Pietro non poteva non captare l'Sos umanitario. Un Sos umanitario lanciato da vari giorni dalle due navi Ong che ospitano a bordo i 49 migranti salvati nel Mediterraneo. Le parole del pontefice hanno avuto un'immediata eco nella Chiesa italiana, che sembra prendere al balzo quest'ultimo incidente per fare il punto su una situazione nazionale che da tempo le appare rovente. Perché si moltiplicano, giorno dopo giorno, i segni del dissenso ecclesiale circa le scelte politiche e sociali di un esecutivo nato sulla promessa di un...