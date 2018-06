La banda di Jonny Logan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOLui era il capo di una banda scalcagnata di cacciatori di taglie. E già i nomi dei soggetti la dicevano lunga: Il Professore; Ben Talpa, Dan Muscolo e Mago Magoz. Tutta gente impegnata a sbarcare il lunario, ma soprattutto a crearne di cotte e di crude. Insomma, a far ridere con le peripezie semplici narrate da un fumetto popolare in tempi in cui non c'era nè il tablet nè lo smartphone.IL RICORDODietro quelle storie c'era lui il polesano Leone Cimpellin. Ora ad un anno dalla sua scomparsa esce un importante libro dedicato ad...