La banda del Ducale torna a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESTRADATIVENEZIA È passato quasi un anno dalla loro ultima visita in città. Mancano in laguna dal 3 gennaio scorso, per l'esattezza, giorno del colpo a palazzo Ducale. Ieri sera sono tornati, questa volta però con le manette ai polsi e scortati dalla polizia dall'aeroporto Marco Polo al carcere di Santa Maria Maggiore. Vinko Tomic e la sua banda da ieri sera sono a Venezia, estradati dalla Croazia, dove erano stati arrestati in seguito alle indagini della squadra mobile di Venezia, e pronti a essere processati. Già domani mattina, il gip...